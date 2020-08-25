В школах и детсадах Ставрополья установили более 1,5 тысячи камер

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
В Ставрополе безопасность в школах и детсадах будет обеспечена при помощи 1,5 тысячи камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Во всех организациях подключены тревожные кнопки экстренного вызова оперативных групп.
Образовательные учреждения Ставрополья в круглосуточном режиме находятся под охраной. Работают системы пожарной сигнализации и оповещения людей.
В 40 учреждениях обработали деревянные конструкции на чердаках. В 60 организациях отремонтировали установки пожарной автоматики.
Проведенная в середине августа проверка показала, что детские сады и школы готовы к новому учебному году.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров рассказал, когда начнется учебный год 2020 на Ставрополье.
Когда начнется учебный год 2020 на Ставрополье - вопрос, который волнует всех родителей несовершеннолетних детей. Он же прозвучал во время «Прямой линии» губернатора Владимира Владимирова. Глава края дал точный ответ.
- Я буду маскимально настаивать на том, чтобы дети пошли в школу 1 сентября. Будут вспышки — будем закрывать на карантин. Во время пандемии у нас на карантин по коронавирусу закрыли шесть детских садов, и ничего страшного в этом нет, - сказал Владимиров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 11247
В крае ежедневно проводят около трех с половиной тысяч исследований на COVID-19 (подробнее)