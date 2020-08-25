В Северной Осетии открылась первая в республике детская Академия футбола

На церемонии открытия детской Академии футбола. Фото: пресс-служба главы РСО - А.

Открыл церемонию глава Северной Осетии.

- Сегодня знаменательный день в истории осетинского спорта. Впервые мы открываем республиканскую детскую Академию футбола. Уверен, она даст новый импульс для развития этой зрелищной и любимой многими командной игры. Это место станет площадкой для воспитания будущих чемпионов, которыми будет гордиться не только Осетия, но и вся Россия, - сказал Вячеслав Битаров, который стал инициатором создания Академии. - Важно, чтобы воспитанники Академии становились не только высококлассными футболистами, но и хорошо учились и в дальнейшем были достойными, образованными и культурными гражданами. Для этого сюда приглашены не только лучшие тренеры нашей республики, но и высококлассные воспитатели, которые будут работать с детьми.

Среди почетных гостей мероприятия - председатель парламента республики Алексей Мачнев, министр физкультуры и спорта Алан Хугаев, депутат Госдумы РФ VII созыва Артур Таймазов, президент футбольного клуба «Алания» Владимир Гуриев, глава МО г. Владикавказ Русланбек Икаев, министр внутренних дел по РСО - Алания, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, знаменитые спортсмены в лице советского и российского футболиста, вратаря, главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболиста, игравшего на позиции вратаря, Владимира Габулова.

- Мы будем работать над тем, чтобы Академия стала региональным центром, чтобы здесь воспитывались хорошие футболисты, которые в перспективе будут пополнять клубы и сборную Российской Федерации. Критерии отбора должны соответствовать тому, чего требует современный футбол. Убежден, что те правильные шаги, которые уже начаты и сделаны, обязательно принесут свои плоды. Будем наблюдать за вами, методически помогать и поддерживать. Рад, что мы открываем академию. Поздравляю всех! - сказал Станислав Черчесов.

Спортивное учреждение расположилось вблизи санатория «Осетия» - в курортной зоне Владикавказа, в экологически безопасном месте. Строительство комплекса удалось завершить в рекордно короткие сроки, 5 месяцев. Здесь смогут проходить обучение 120 ребят в пяти возрастных категориях от 12 до 16 лет.