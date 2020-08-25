В Пятигорске разыскали мать, трехлетний ребенок которой катался, стоя в люке авто

Во время мониторинга соцсетей сотрудники отдела ГИБДД Пятигорска выявили публикацию, на которой запечатлен ребенок, стоящий в люке иномарки.

На кадрах можно увидеть, что малыш стоит на руках у кого-то из взрослых, затем автомобиль начинят движение, и через несколько секунд ребенок скрывается в салоне авто.

Выяснилось, что видео сделано несколько дней назад на проспекте Калинина Пятигорска. Возмущенные халатностью водителя очевидцы зафиксировали кадры опасной поездки и опубликовали для общественного порицания, а также привлечения к ответственности нарушителя.

33-летняя жительница Минеральных Вод, мама мальчика, пришла в отдел ГИБДД Пятигорска и повинилась в совершенном правонарушении. Женщина сообщила, что 3-летний ребенок ехал в автокресле.

Однако, в этот раз он не усидел и решил подышать воздухом через люк машины. Ставропольчанка объяснила, что как только автомобиль начал движение, он сразу же сел в свое кресло, хотя на кадрах отчетливо видно, что ребенок проехал в люке около 150 метров.

Заместитель начальника Отдела ГИБДД города Сергей Загорулько лично побеседовал с родительницей, и сообщил, что в данном случае она будет привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетнего.

Водителю грозит штраф в размере трех тысяч рублей.

В свое оправдание водитель пообещала впредь пристальней следить за поведением ребенка и перевозить сына исключительно пристегнутым в автокресле. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.