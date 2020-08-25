В Ставрополе пассажиры пожаловались на обсчитывающих и курящих водителей маршруток

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в первом полугодии 2020 года количество вопросов по работе общественного транспорта от горожан снизилось более чем на 31 %.

Эксперты связывают это с периодом самоизоляции из-за пандемии. Вместе с тем, в краевом центре продолжает свою работу транспортная комиссия. В июле в ее адрес поступило три обращения граждан.

На этот раз критика прозвучала в адрес маршруток № 15, 27 и 46 М.

Так, выяснилось что водители общественного транспорта курили на рабочем месте, допускали ошибки в расчете с пассажиром, а также зафиксировано грубое нарушение санитарно-гигиенических норм в отношении пассажира. Всем трем водителям вынесли выговор. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Кроме того, одного из них отстранили на день от работы.

С начала этого года на заседаниях рассмотрено 14 обращений граждан по поводу некорректного поведения водителей маршруток. Как результат, три водителя уволены, 12 – объявлены выговоры, одному водителю сделали замечание.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске разыскали мать, трехлетний ребенок которой катался, стоя в люке авто. Выяснилось, что видео сделано несколько дней назад на проспекте Калинина Пятигорска.

Возмущенные халатностью водителя очевидцы зафиксировали кадры опасной поездки и опубликовали для общественного порицания, а также привлечения к ответственности нарушителя.