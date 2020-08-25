В Кисловодске планируют создать новый туристический маршрут

Фото: пресс-служба администрации курорта
В Кисловодске появится новый туристический объект – тропа «Путь трех ущелий». Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Тропа будет брать начало у Комсомольского парка и проходить через популярные достопримечательности как в черте курорта, так и за его пределами.
Протяженность пешеходного маршрута должна составить 14 км. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья.
Ранее глава курорта рассказывал, что на проспекте Дзержинского идет благоустройство пешеходного бульвара. Работы в основной части выполнены, но для их завершения потребуется еще немного времени.
Планируется, что уже этой осенью обновленный бульвар будет украшать город, очаровывая его жителей и гостей красивыми архитектурными решениями и фонтанами.