В школах Ставрополья появится новый предмет

По словам руководителя краевого ведомства, преподавание «Истории Ставрополья» должно начаться в школах региона с 1 сентября 2021 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время рабочей встречи с министром образования Ставрополья Евгением Козюрой губернатор Владимир Владимиров поручил ускорить работу по внедрению в образовательных организациях края нового школьного предмета «История Ставрополья».

Поручение о его разработке было дано главой края ранее.

– Уже в следующем году «История Ставрополья» должна стать обязательным компонентом школьных образовательных программ, – подчеркнул Владимиров.

Министр представил главе разработанные учебники по данному предмету, которые сейчас проходят согласование в Министерстве просвещения РФ.

По словам руководителя краевого ведомства, преподавание «Истории Ставрополья» должно начаться в школах региона с 1 сентября 2021 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе безопасность в школах и детсадах будет обеспечена при помощи 1,5 тысячи камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Во всех организациях подключены тревожные кнопки экстренного вызова оперативных групп.

Образовательные учреждения Ставрополья в круглосуточном режиме находятся под охраной. Работают системы пожарной сигнализации и оповещения людей.