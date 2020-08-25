Ставропольским семьям, имеющим детей, осталось чуть больше месяца на подачу заявления на выплаты

В июле Пенсионный фонд приступил к финансированию допиюльской выплаты семьям с детьми от рождения до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого малыша Фото: Олег ЗОЛОТО

Территориальные органы Пенсионного фонда до 1 октября продолжат принимать заявления от семей, имеющих детей, на выплату пособия на каждого ребёнка от рождения до трех лет и от трех до 16 лет.

Напомним, в соответствии с указами президента, семьям с детьми до трех лет положена ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей за апрель, май и июнь 2020 года.

Для детей от трех до 16 лет установлена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

В июле Пенсионный фонд приступил к финансированию допиюльской выплаты семьям с детьми от рождения до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого малыша.

Семьи Ставрополья уже получили полагающиеся им выплаты на более 511 000 детей. Те, кто ещё не подал заявление, могут сделать это до 1 октября 2029 года на портале госуслуг или лично в Пенсионном фонде.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в школах Ставрополья появится новый предмет.

– Уже в следующем году «История Ставрополья» должна стать обязательным компонентом школьных образовательных программ, – подчеркнул глава региона Владимир Владимиров.

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