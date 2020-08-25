«Сочи Парк» поможет взрослым вспомнить детство

Фото: пресс-служба Сочи Парка.

Воспользоваться предложением гости «Сочи Парка» смогут уже 29 августа. Входной билет для взрослых гостей парка можно будет приобрести по детскому тарифу. Малышам ростом не более 107 см разрешено посещать парк бесплатно.

В настоящее время «Сочи Парк» уже работает по осеннему графику, который также предполагает и снижение цен на входные билеты. До 30 августа первый тематический парк страны встречает гостей с 10:00 до 21:00, а с 31 августа – с 11:00 до 21:00.

Единый входной билет дает возможность воспользоваться всеми предложениями парка и отдохнуть по полной программе. Его обладателям доступно неограниченное число поездок на экстремальных, детских и семейных аттракционах, посещение совариума и дельфинария, а также детских игровых площадок. Маленьким посетителям будет интересно заглянуть в мини-зоопарк «Лапушки». Гостей также ждут ремесленные мастерские, кафе и рестораны, мобильные точки питания, сувенирные магазины.

Подробное расписание работы «Сочи Парка» и действующих тарифов смотрите на сайте sochipark.ru и в официальных соцсетях.

Гости отеля-замка «Богатырь» могут посещать «Сочи Парк» бесплатно. 0+

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»