В Ставрополе назвали требования к школьным линейкам 1 сентября

Министерство образования Ставрополья дало рекомендации школам ограничить участие родителей в линейках. То есть прийти на праздник к своему ребенку, может только один из родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ставрополье школьные линейки в День знаний 2020 года будут немногочисленными и короткими. Участие в них родителей будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Министерство образования Ставрополья дало рекомендации школам ограничить участие родителей в линейках. То есть прийти на праздник к своему ребенку, может только один из родителей.

Как подчеркнули в ведомстве, обязательное условие на линейках - ношение защитной маски. Общая численность участников школьной линейки в этом году не может превышать 120 человек.

А ее продолжительность должна составить не более получаса. Кроме того, до 29 августа тестирование на COVID-19 пройдут почти 32 тысячи работников школ.

Такие условия ввели из соображений эпидбезопасности по коронавирусу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в школах Ставрополья появится новый предмет.

Во время рабочей встречи с министром образования Ставрополья Евгением Козюрой губернатор Владимир Владимиров поручил ускорить работу по внедрению в образовательных организациях края нового школьного предмета «История Ставрополья».

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