Молодежный форум «Машук» подтвердил статус самого масштабного в России

Фото: forum_mashuk •

Завершают работу онлайн-смены XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук - 2020». В этом году участниками трех смен стали 3 888 человек из 80 регионов России от Калининграда до Хабаровского края.

Так, мероприятие закрепило за собой статус самого масштабного онлайн-форума страны.

Традиционно «костяк» «Машука» составляют регионы СКФО. Из 3 тысяч активистов Северного Кавказа, наиболее многочисленной вновь стала делегация Ставрополья - 750 человек.

Из Дагестана подключились к форуму 560 молодых людей, из Кабардино-Балкарии - 300, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании и Чечни – по 290, Ингушетии - 220. Еще 888 молодых людей включились из 73 субъектов РФ.

Фото: forum_mashuk

Благодаря онлайн-формату в 2020 году «Машук» приобрел статус всероссийского, и его потенциал продолжает расти.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, учитывая интерес участников и обсуждаемые темы, статус форума может быть расширен до международного.

За 16 дней работы «Машука» его участники смогли посетить множество образовательных лекций и тренингов, пообщаться со знаменитыми людьми, принять участие в культурных и творческих мероприятиях, защитить свои проекты.

Грантовый конкурс прошел по девяти номинациям. Участники трех смен подготовили более 1 тыс. проектов. Среди победителей будет распределено 35,5 млн рублей, максимальный размер гранта - до 300 тысяч рублей.

26 августа в рамках торжественной церемонии закрытия подведут итоги трех смен мероприятия.

По итогам их работы в ближайшие дни в результате рейтинга будут выбраны 300 лучших участников, которые очно встретятся 15 сентября на Комсомольской поляне в Пятигорске.