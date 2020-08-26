Полицейские задержали пьяного водителя трактора

Накануне в одном из населенных пунктов Курского района сотрудники ДПС остановили трактор. За его рулем был 32-летний местный житель.

У мужчины были явные признаки опьянения. Ему предложили пройти процедуру освидетельствования на месте.

Мужчина согласился, прибор показал наличие более 1,4 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе, что считается сильной степенью опьянения для мужского организма. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Против водителя составили административный материал. За управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчине грозит от полутора до двух лет лишения права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Трактор передали владельцу.

Госавтоинспекция Ставрополья в очередной раз предупреждает участников дорожного движения, что вождение в нетрезвом виде ведет не только к лишению прав и крупному штрафу, но и может быть смертельно опасно!

С начала года в 134 ДТП с участием водителей с признаками опьянения 184 человека получили травмы и 29 человек погибли.

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По словам владельцев «скандальных машин», чтобы растаможить автомобиль, стоимость, которой, например 500 тысяч рублей, нужно заплатить более миллиона рублей (подробнее)