Житель Ставрополья до смерти замучил собаку

Фото: пресс-служба МВД России по Ставрополью

В полицию Кировского округа поступило сообщение о том, что мужчина жестоко обращался с собакой, которая потом скончалась.

На место происшествия прибыл участковый.

Очевидцы рассказали ему, что мужчина привязал цепью беспородную собаку к фаркопу своего автомобиля и поехал на машине по улицам села Горнозаводского. После этого он выбросил животное. Свидетелями этого бесчеловечного поступка стали не только взрослые, но и дети. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

Полицейские в кратчайшие сроки нашли злоумышленника.

Им оказался 47-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции, где он во всем признался и попытался оправдать свой поступок.

По его словам, собака подушила его домашнюю птицу, и он решил таким способом наказать животное.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Жесткое обращение с животными».