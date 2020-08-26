В Ставрополе заканчивается благоустройство сквера на ул. Доваторцев

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Близятся к завершению работы по созданию сквера на улице Доваторцев, 86 А Ставрополя.

Так, как сообщили в пресс-службе администрации города, уже готовы ограждения футбольного и волейбольного полей. Стители смонтировали спортивное оборудование, доделывается покрытие площадок, на дорожках выкладывается плитка.

Хорошая новость для ставропольских семей: рядом со спортивными полями построены трибуны для зрителей. А по всему скверу рассредоточены лавочки, где можно будет отдохнуть всей семьей.

Кстати, детский городок уже скоро сможет встретить малышей и их родителей.

Тем временем в Кисловодске планируют создать новый туристический маршрут. Тропа будет брать начало у Комсомольского парка и проходить через популярные достопримечательности как в черте курорта, так и за его пределами.