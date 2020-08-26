На курорте Ставрополья запустили масштабную экологическую акцию

Фото: пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края

В Кисловодске в рамках формирования туристско-рекреационного кластера пройдет масштабная экологическая акция. К курорту присоединено 65 кв. км территорий Предгорного района, часть которых войдет в турпроект «Три ущелья – дорога нарзана». Городские власти и общественники вместе проведут мониторинг состояния этих земель, очистят их от мусора и подготовят к реализации.

Акция будет проходить регулярно по субботам. Ее участниками могут стать все желающие. Первая уже прошла в Аликоновском ущелье.

Фото: пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края

Сотрудники местных санаториев, Центра молодежи, администрации города и общественные экологи собрали мусор вдоль пешеходной тропы от Замка коварства и любви в сторону Медовых водопадов.

29 августа планируется привести в порядок отроги Джинальского хребта, где в будущем году планируется реконструировать дорогу от поселка Белореченского на гору Малое седло.

- Проект «Три ущелья – дорога нарзана» объединит в общее туристическое пространство природные каньоны: Ольховское, Березовское, Аликоновское ущелья, Кабардинский хребет. Каждый из них уникален по-своему. Создание единого кластера сделает эти места доступными для туристов, комфортными для путешествий. Для этого будут обустроены велосипедный и пешеходный трафики протяженностью 14 км, места показа природных достопримечательностей, обзорные площадки, создана соответствующая инфраструктура, - рассказал глава курорта Александр Курбатов.