Три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом «Махачкала — Москва»

Фото с места событий

В ночь на среду крупное ДТП с автобусом «Махачкала — Москва» произошло в Калмыкии. Пассажирский транспорт столкнулся на трассе с грузовым «КамАЗом». Погибли три человека, пятеро попали в больницу.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, авария произошла около 1:45 ночи.

— На 38 километре автодороги «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан» в Черноземельском районе Республики Калмыкия произошло крупное ДТП. Следовавшие в одном направлении пассажирский рейсовый автобус и «КамАЗ» столкнулись на трассе, — говорится в сообщении.

Жертвами аварии стали пассажиры, ехавшие в Москву. Ночь не пережили мужчина и две женщины. Остальные пострадавшие госпитализированы в медучреждение в ближайшем поселке Комсомольском. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Остальные пассажиры продолжат путь на резервном автобусе.