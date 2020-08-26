На Ставрополье 2404 человека переселят из аварийного жилья

В программу по переселению включены многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В девяти районах и округах Ставрополья в ближайшие годы жители смогут улучшить свои жилищные условия. Это Ставрополь, Георгиевск, Ессентуки, Пятигорск, Невинномысск, Кисловодск, Михайловск, Кировский район и Минераловодский городской округ.

Там готовятся к переселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, сейчас ближе всех к этому жители Ставрополя, Георгиевска и Ессентуков – их переезд должен состояться в этом году. Это будут 226 человек. - Работа по переселению – на постоянном нашем контроле. Всего новое жилье к 2025 году должны обрести в нашем крае 2404 человека, - рассказал Владимиров. В программу по переселению включены многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что близятся к завершению работы по созданию сквера на улице Доваторцев, 86 А Ставрополя.

Уже готовы ограждения футбольного и волейбольного полей. Строители смонтировали спортивное оборудование, доделывается покрытие площадок, на дорожках выкладывается плитка.

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