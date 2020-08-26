Поиски пропавшей 17-летней дагестанки Ясмины Шайхахмедовой завершены

Ясмина Шайхахмедова ушла из дома 18 августа. Фото: ГУ МВД по Республике Дагестан

МВД Дагестана сообщило о завершении поисков пропавшей 17-летней дагестанской красавицы Ясмины Шайхахмедовой. После 8 дней поисков девушку неожиданно нашли на съемной квартире в Махачкале.

Родственники сообщили о пропаже девушки 18 августа 2020 года. По словам родных, поздним вечером она ушла из своего дома в селе Герга и не вернулась. Подробностей и причин ухода красавицы из дома в МВД не уточняют.

— Разыскиваемая девушка найдена и доставлена домой. Сотрудники полиции нашли объявленную в розыск в Махачкале, где она снимала квартиру. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает, — говорится в официальном сообщении пресс-службы МВД по Республике Дагестан.