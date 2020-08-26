На Ставрополье опасный рецидивист захватил в заложники восьмимесячную девочку

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел днем 9 августа. В полицию Изобильненского городского округа позвонила жительница станицы Староизобильной ирассказала, что ее 8-месячная дочь находится в опасности.

Женщина сообщила, что поругалась со своим сожителем. Во время конфликта он выгнал ее на улицу и стал угрожать, что зарежет себя и их дочь.

На место происшествия прибыли полицейские. Мужчина выдвинул им требование – передать 70 тысяч рублей в обмен на освобождение девочки.

В случае отказа, он повторил угрозы об убийстве себя и ребенка. Прибывший вместе с подчиненными начальник полиции Отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу Сергей Пернакий через окно проник в дом, обезвредил злоумышленника, освободил девочку и передал ее матери.

История обрела счастливый финал. А против 28-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Захват заложника». Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Кстати, профессиональные действия полицейского отметил руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов.