Волонтеры Ставрополья дополнительно получили до 10 баллов при поступлении в вузы

Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края,

Активная гражданская позиция и участие в добровольческих мероприятиях помогла выпускникам школ Ставрополья при поступлении в вузы. Ряд институтов и университетов России дополнительно начисляет до 10 баллов абитуриентам, имеющим волонтерские книжки.

Как сообщили в Центре молодежной поддержки «Пегас» Кочубеевского района, в этом году школу закончили 14 членов добровольческого движения. Все они после окончания школ поступили в вузы. Девяти из них наряду с успешной сдачей ЕГЭ и прохождением вступительных испытаний помогла добровольческая деятельность.

В юном возрасте каждый из них уже проявил свою заинтересованность в жизни общества: активно участвовал в субботниках, организации районных мероприятий, движении «Волонтеры Победы», подготовке к 75-летию Победы в ВОВ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в школах Ставрополья появится новый предмет.

Во время рабочей встречи с министром образования Ставрополья Евгением Козюрой губернатор Владимир Владимиров поручил ускорить работу по внедрению в образовательных организациях края нового школьного предмета «История Ставрополья». Поручение о его разработке было дано главой края ранее.