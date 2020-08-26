ВТБ Факторинг выплатил малому и среднему бизнесу более 100 млрд рублей

В течение первых шести месяцев 2020 года ВТБ Факторинг профинансировал более 760 компаний малого и среднего бизнеса на сумму около 104 млрд рублей, подтвердив лидерство в сегменте МСП с долей рынка более 35% по данным Ассоциации факторинговых компаний России (АФК).

Более половины этой суммы было направлено компаниям оптовой и розничной торговли (51%). Доля производственных компаний в объеме выплаченного финансирования превысила 41%, сферы услуг - 8%.

В числе профинансированных компаний более 500 поставщиков и подрядчиков крупного и среднего бизнеса, участвующих в комплексных программах финансирования Supply Chain Finance (SCF) и более 250 компаний МСП по договорам классического факторинга. Портфель уступленных денежных требований ВТБ Факторинг в сегменте МСП составил 32 млрд рублей по итогам первого полугодия 2020 года.

- В сложный период пандемии крупные компании стремились сохранить намеченные инвестиционные программы и сложившиеся производственные связи. Это вылилось в удлинение контрактных отсрочек, рост востребованности комплексных программ финансирования и поддержки поставщиков. Количество компаний МСП, впервые получивших финансирование от ВТБ Факторинг в рамках программ SCF, выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем мы продолжаем работать с верхним сегментом компаний МСП напрямую. Они составляют 63% нашей клиентской базы, и на каждого такого клиента приходится порядка 405 млн рублей выплаченного финансирования, - отметил Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.