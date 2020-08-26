Камень для «Острова Гулливеров» в Железноводске привезли из Индии

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

На ставропольском курорте продолжают возводить горы Кавказского хребта в миниатюре.

Глава Железноводска Евгений Моисеев рассказал, что плато острова выполнено из природного камня бидасар, который специально завезли на Ставрополье из Индии.

- Все шесть гор – Железная, Машук, Развалка, Медовая, Змейка и Бештау, выполнены по точным чертежам реальных гор, которые масштабированы относительно уровня моря. При этом на Железной уже появился образ Хозяйки горы Железной, а на Машуке уже установлена копия телевышки. Добавятся и другие достопримечательности – архитектурные памятники, санатории, терренкуры, - сообщил Евгений Моисеев.

Напомним, что откроется озеро «30’Ка» 29 августа фестивалем боди-арта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске в рамках формирования туристско-рекреационного кластера пройдет масштабная экологическая акция.

К курорту присоединено 65 кв. км территорий Предгорного района, часть которых войдет в турпроект «Три ущелья – дорога нарзана». Городские власти и общественники вместе проведут мониторинг состояния этих земель, очистят их от мусора и подготовят к реализации.

Акция будет проходить регулярно по субботам. Ее участниками могут стать все желающие. Первая уже прошла в Аликоновском ущелье.