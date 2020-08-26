На Ставрополье сирот заселяли в непригодное жилье

Злоумышленники занимались подбором квартир, которые подходили под параметры аукциона, но были существенно дешевле. Жилье покупалось на торгах в ненадлежащем техническом состоянии по максимальной цене контракта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных денег при закупках жилья для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, с апреля 2015 по июнь 2016 года в крае действовала банда. В ее состав входили 14 человек — сотрудники учреждения и риелторы.

По версии следствия, фигуранты дела заключали госконтракты на приобретение жилья для детей-сирот.

Злоумышленники занимались подбором квартир, которые подходили под параметры аукциона, но были существенно дешевле. Жилье покупалось на торгах в ненадлежащем техническом состоянии по максимальной цене контракта.

В результате сиротам предоставили 21 жилое помещение, непригодное для проживания. Бюджету Ставрополья причинен ущерб на сумму более пяти миллионов рублей.

Напомним, ранее трем участникам группировки уже вынесли обвинительные приговоры.

Кстати, в девяти районах и округах Ставрополья в ближайшие годы жители смогут улучшить свои жилищные условия. Это Ставрополь, Георгиевск, Ессентуки, Пятигорск, Невинномысск, Кисловодск, Михайловск, Кировский район и Минераловодский городской округ.

Там готовятся к переселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, сейчас ближе всех к этому жители Ставрополя, Георгиевска и Ессентуков – их переезд должен состояться в этом году.