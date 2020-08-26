Суд отправил в тюрьму на 18 лет члена банды Шамиля Басаева из Нальчика

В Южном военном окружном суде в Ростове-на-Дону к 18 годам тюрьмы приговорили бывшего военнослужащего КБР, жителя Нальчика Рустама Дзуева за нападение на административные объекты МВД, ФСБ и УФСИН Нальчика в октябре 2005 года в составе банды Шамиля Басаева. В теракте тогда погибли 35 правоохранителей и военных и 15 гражданских. А ранения получили 131 сотрудник и 92 простых местных жителя.

При оглашении наказания судья учел предыдущие приговоры: Ленинского районного суда города Грозный в 2008 году, Нальчикского городского суда в 2014 году и Приволжского окружного военного суда в 2019 году. Таким образом, было произведено частичное сложение сроков прошлых приговоров.

Ранее следствие сообщало, что в 2005 году Дзуев на служебном бронированном авто незаконно привез из Северной Осетии в КБР целый арсенал боевого оружия и снарядов, похищенных в 2004 году со склада МВД Ингушетии во время нападения банды Басаева. А также он обучил боевиков стрельбе.