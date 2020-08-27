На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 120 человек

Врачи делают всё возможное, но, к сожалению, в отдельных случаях болезнь оказывается сильнее. Так, на Ставрополье скончались трое пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 120 жителей региона. Всего число зараженных достигло 11481.

За прошедший день коронавирус смогли победить ещё 134 человека.

Губернатор Ставрополья заявил, что за сутки в крае провели более 4,3 тысячи исследований на коронавирус. Тем, у кого диагностирована инфекция, оказывается медицинская помощь.

Врачи делают всё возможное, но, к сожалению, в отдельных случаях болезнь оказывается сильнее. Так, на Ставрополье скончались трое пациентов.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего в регионе от коронавируса умерло 224 человека.