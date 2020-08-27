На Ставрополье в ДТП с грузовиком пострадали пять человек

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 26 августа, около 18:20, на федеральной автодороге «Лермонтов – Черкесск» в Предгорном районе.

Водитель грузовой «Газели» столкнулся с «ВАЗ 2109», двигавшимся в попутном направлении по крайней левой полосе. После чего «Газель» перевернулась.

В результате аварии 5 человек: водитель и 4 пассажира легковушки получили различные травмы. Водитель «Газели» не пострадал.

Проверка по автоматизированным базам ГИБДД показала, что оба водителя не являются злостными нарушителями ПДД. Проведено освидетельствование на состояние опьянения – водители трезвы.

Предварительно причиной автоаварии стала невнимательность и малый водительский стаж (2 года) водителя «Газели». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сейчас правоохранители устанавливают детальные обстоятельства происшествия.