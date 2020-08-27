Житель Ставрополья пытался ударить стулом полицейского

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел в июне 2020 года в Изобильненском округе. 38-летний житель Изобильного, находясь в фойе районного отдела МВД России, попытался ударить стулом полицейского поста дежурной части.

Поводом к таким действиям послужило назначение мужчине административного ареста за мелкое хулиганство.

Против ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Покушение на применение насилия к представителю власти». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

Собранные доказательства переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

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