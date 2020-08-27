В Георгиевске пассажирская маршрутка врезалась в легковушку, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба МЧС России по Ставрополью

Инцидент случился 27 августа, около 09:27 в Георгиевске. Там на пересечении ул. Пушкина и ул. Гагарина произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки.

В результате аварии пострадали два пассажира маршрутки. Из них один ребенок. Всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу Георгиевска на обследование.Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в ДТП с грузовиком пострадали пять человек.

Проверка по автоматизированным базам ГИБДД показала, что оба водителя не являются злостными нарушителями ПДД. Проведено освидетельствование на состояние опьянения – водители трезвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нормально же катались»: кто на Ставрополье может лишиться машин с армянскими номерами

По словам владельцев «скандальных машин», чтобы растаможить автомобиль, стоимость, которой, например, 500 тысяч рублей, нужно заплатить более миллиона рублей (подробнее)