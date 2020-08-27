На Ставрополье инспекторы ГИБДД проверили, как перевозят детей

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

На Ставрополье прошла широкомасштабная акция «Безопасно ли Вашему ребенку в автомобиле?».

Автоинспекторы за два часа проверили более четырех тысяч автомобилей вблизи образовательных учреждений и наиболее оживленных перекрестках населенных пунктов региона.

Выяснилось, что подавляющая часть родителей перевозят своих детей с помощью специальных детских удерживающих устройств, понимая, что эти меры значительно снижают тяжесть последствий в случае ДТП и смогут сохранить жизнь и здоровье юных пассажиров.

К сожалению, остаются и те, кто об этом не задумывается.

Против них полицейские составили около трехсот материалов по статье «Нарушение требований к перевозке детей».

Напомним, что административный штраф за подобное правонарушения составляет три тысячи рублей, что соизмеримо со стоимостью детского удерживающего устройства. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Георгиевске пассажирская маршрутка врезалась в легковушку, есть пострадавшие. Среди них –шестилетняя местная жительница. Ее доставили в центральную городскую больницу на обследование.

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По словам владельцев «скандальных машин», чтобы растаможить автомобиль, стоимость, которой, например, 500 тысяч рублей, нужно заплатить более миллиона рублей (подробнее)