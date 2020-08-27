Следком проверит информацию о не переселении жильцов из аварийной многоэтажки в Светлограде

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Жители одного из многоквартирных домов в Светлограде Ставрополья «опасаются не дожить до сноса их ветхого жилья».

Дом признан аварийным еще в 2018 году, однако переселение им обещают не раньше 2022 года при условии сноса дома за счет собственных средств жильцов.

Люди боятся жить в разрушающемся доме, который к тому же находится возле реки и подземные воды размывают почву под домом. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

СКР России по Ставрополью начал проверку по этому сообщению. Правоохранители выяснят все обстоятельства сложившейся ситуации и дадут уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц органов власти.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе судьба здания ставропольского цирка будет решена после повторной экспертизы. По словам гендиректора Росгосцирка, специалисты провели экспертизу, которая показала, что здание находится в аварийном состоянии.

После повторной экспертизы уже решится дальнейшая его судьба. На данный момент известно, что здание могут реконструировать, либо подыщут участок для нового цирка.