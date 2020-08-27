На Ставрополье прокуратура проверит сведения о задержке выплат соцпособий

В пресс-службе прокуратуры добавили, что если в действиях госорганов, ответственных за выплаты, найдут нарушения, то будут приняты меры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье прокуратура проверит факты невыплаты детских и других пособий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, горожане начали жаловаться на задержки выплат социальных пособий. По их словам, они не могут получить пособия по безработице и новые выплаты, обещанные детям от до трех лет, от трех до семи лет и до 16 лет.

По некоторым данным, выплаты задерживают из-за того, что органы социальной защиты перестали получать деньги из бюджета.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что если в действиях госорганов, ответственных за выплаты, найдут нарушения, то будут приняты меры.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных денег при закупках жилья для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, с апреля 2015 по июнь 2016 года в крае действовала банда. В ее состав входили 14 человек — сотрудники учреждения и риелторы.

По версии следствия, фигуранты дела заключали госконтракты на приобретение жилья для детей-сирот.

Злоумышленники занимались подбором квартир, которые подходили под параметры аукциона, но были существенно дешевле.