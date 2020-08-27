На Ставрополье на поддержку безработных направили около 2 млрд рублей

Сейчас по временному порядку перерегистрация производится один раз в месяц и после нее деньги на счет идут 5-7 дней из-за изменений финансовой процедуры получения средств Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ставрополье в 2020 году из-за пандемии вырос объем поддержки безработных. С начала года на выплаты пособий по безработице в регионе направлено около 2 млрд рублей. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты населения региона Елена Мамонтова.

В период пандемии количество безработных выросло в 7,5 раз. Причем, это не только те, кто временно испытывает трудности с трудоустройством, но и те, кто не работал и раньше, но не обращался в центры занятости.

- Если в прошлые годы на учете состояло 10-11 тыс. безработных, сейчас эта цифра увеличилась до 75 тыс. Максимальный размер пособия превысил 12 тыс. рублей относительно 8 тыс. прошлого года, минимальный - вырос с 1,5 до 4,5 тыс. рублей. Еще по 3 тыс. на каждого ребенка получают безработные родители с детьми. «Такой рост вызвал всплеск обращений за этим пособием, - отметила министр.

Изменился и порядок выплат. Прежде они производились два раза в месяц и начислялись практически сразу после регистрации человека в качестве безработного.

Сейчас по временному порядку перерегистрация производится один раз в месяц и после нее деньги на счет идут 5-7 дней из-за изменений финансовой процедуры получения средств.

- В любом случае, средства, которые положены гражданам, будут выплачены в полном объеме, - подчеркнула Е. Мамонтова.

Она также отметила, что в крае предпринимается целый ряд мер по улучшению ситуации на рынке труда. Сегодня региональный банк вакансий насчитывает порядка 20 тыс. предложений с разным уровнем зарплаты и требованиями к квалификации, а также оплачиваемые общественные работы, однако большинство вакансий остаются не востребованными.

В регионе действует порядка 80 мер соцподдержки. Растет популярность социального контракта, который помогает человеку самостоятельно для себя определить бизнес-план и найти выход из трудной жизненной ситуации.

Работают программы переобучения молодых мам и людей предпенсионного возраста, центры занятости готовы направлять на переобучение желающих и других категорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье прокуратура проверит сведения о задержке выплат соцпособий

Люди утверждают, что не могут получить пособия по безработице и новые выплаты, обещанные детям от до трех лет, от трех до семи лет и до 16 лет (подробнее)