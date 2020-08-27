На Ставрополье выплатили около 5 млрд рублей на поддержку семей с детьми и безработных

На данный момент в нашем крае это пособие уже выплачено на 3 млрд рублей. Помощь направили родителям 83 тыс. детей. Еще около 2 млрд перечислено безработным Фото: Мария ЛЕНЦ

Выплаты всех мер соцподдержки населения в Ставропольском крае в период пандемии проводятся в плановом режиме. О нюансах порядка начисления и выплат пособий семьям с детьми в 2020 году рассказала министр труда и соцзащиты населения региона Елена Мамонтова.

По поручению президента РФ Владимира Путина в период пандемии на Ставрополье, как и других регионах России, введена новая мера помощи семьям с детьми – пособия на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

На данный момент в нашем крае это пособие уже выплачено на 3 млрд рублей. Помощь направили родителям 83 тыс. детей. Еще около 2 млрд перечислено безработным.

Непосредственно к выплате пособий на детей 3-7 лет край приступил в июне 2020 года с ежемесячным начислением с 1 января 2020 года.

Елена Мамонтова рассказала, что часть заявлений (порядка 30%) поступают в органы соцзащиты с техническими ошибками (ошибки в ФИО, дате рождения, свидетельствах о рождении, составе семьи и т.д.).

Наиболее распространенная неточность – указание в заявлении только одного ребенка в возрасте от трех до семи лет, однако вносить в документ надо и других детей, поскольку при начислении выплаты учитывается доход всех членов семьи, в том числе других несовершеннолетних детей.

- В случае отказа по ранее поданному заявлению, оно может подаваться неоднократно в течение года. Их количество не ограничивается законом. Человек, повторно подающий заявление, получит выплату за весь предыдущий период, – пояснила министр.

Елена Мамонтова также рассказала, что на получение помощи могут рассчитывать и неработающие родители.

– Если доходы семьи не превысили прожиточного минимума, установленного в размере 9 550 рублей на каждого члена семьи, если родитель или оба родителя не работают, то они могут претендовать на получение выплаты. В течение этого года, если человек становится в центр занятости на учет, его доходы с прежнего места работы для определения права получения этой выплаты не учитываются, – добавила глава минтруда Ставрополья.

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