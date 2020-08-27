На Ставрополье во время пандемии количество безработных выросло в 7,5 раз

На Ставрополье во время пандемии коронавируса резко выросло количество безработных. Об этом журналистам рассказала глава Минтруда края Елена Мамонтова.

По ее словам, количество безработных выросло в 7,5 раза.

Мамонтова уточнила, что это ставропольцы, которые временно испытывает трудности с трудоустройством, а также те, кто не работал и раньше, но не обращался в центры занятости. Например, до пандемии в нашем крае на учете стояло около 10 тысяч безработных. А теперь это число выросло до 75 тысяч.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что максимальный размер пособия увеличился до 12 тысяч, минимальный размер вырос до 4,5 тысячи рублей.

Тем временем в Ставропольском крае выплатили около 5 млрд рублей на поддержку семей с детьми и безработных.

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