Фото: пресс-служба администрации краевого центра

Для ставропольских школ закупили 59 тысяч новых учебников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Там же и добавили, что обеспечение школьников учебной литературой на весь учебный год происходит за счет фондов школьных библиотек, межшкольного обмена и целевых средств городского бюджета.

Так, в 2020 году их размер составил более 25 миллионов рублей. На эти деньги для школ края к уже имеющимся учебникам закупили 59 тысяч новых.

Теперь каждый ученик и преподаватель обеспечен основной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для образовательного процесса по всем образовательным программам в соответствии с требованиями образовательного госстандатра.

Напомним, учебный год в Ставрополе 2020-2021 никто не отменял, но риски из-за возможного ухудшения эпидемиологической обстановки сохраняются.

В этой связи, хотя школы и готовы к очному формату работы и планируется начать учебный год традиционно с линейки, возможно возвращение к дистанционной форме обучения.

При этом работа школ и весь образовательный процесс планируется организовать в строгом соответствии с санитарными и эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора, указанными в документе «Об организации работы общеобразовательных организаций».

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