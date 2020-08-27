Кирилл «Руки-базуки» поклялся, что встретил НЛО

Напомним, что фрик набил тату с инопланетянином Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тайна синтола раскрыта, - шутят в сети. «Синтоловый качок» Кирилл Терешин заверил, что своими глазами видел НЛО.

- Инопланетяне намного сильнее и умнее человечества, просто о них никто не знает. Но хочу сказать от себя: я видел летающую тарелку в подростковом возрасте у себя в Пятигорске. Это не вранье! – поделился Кирилл «Руки-базуки» с фанатами в видеообращении.

Напомним, что в марте этого года фрик стал ближе к «неземному», набив на груди цветное тату с инопланетянином. И пообещал, что планирует дальше менять свое тело. И помнится, обещал, что зальет глаза краской. Хотя сам же вскоре пустил слух о полном удалении «базук» и смене рода деятельности.