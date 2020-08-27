В Ставрополе конфискуют имущество экс-начальника полиции города

В Ставрополе суд оставил без изменения решения предыдущих двух судов об изъятии у бывшего начальника полиции имущества. Напомним, что законность его приобретения не подтверждена. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В 2019 году году выяснилось, что расходы начальника одного из подразделений полиции Ставрополя превышают его доходы.

Прокуратура обратила внимание на покупку правоохранителем автомобиля премиум-класса. Эта машина стоила более четырех миллионов рублей. Также установили, что у полицейского есть объект незавершенного строительства. Он находился в краевом центре и его стоимость - 250 тысяч рублей.

Прокурор Ставрополья обратился в суд с иском об обращении в доход государства этой иномарки и денег, полученных от продажи стройобъекта.

Суд удовлетворил исковые требования. Решение осталось в силе и после рассмотрения апелляции. Однако, сам ответчик не согласился, подал кассационную жалобу.

27 августа выяснилось, что 5-й кассационный суд подержал позицию прокуратуры и двух предыдущих судов. Надзорники взяли под контроль исполнение решения суда.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, экс-глава минстроя Ставрополья вымогал взятку в 40 миллионов рублей. На бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого завели шестое уголовное дело. Он подозревается в покушении на получение взятки. Об этом сообщили в краевом управлении СКР.

Как данным ведомства, в июне 2019 года министр и представитель АО «Гипроздрав» договорились о сделке: Когарлыцкий получает 43 миллиона 250 тысяч рублей, а за это оказывает фирме содействие.