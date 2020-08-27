В СКФО полицейский-миллионер не смог объяснить источник своего богатства

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В пятый раз суд удовлетворил прошение прокуратуры Ставропольского края об изъятии у бывшего начальника одного из подразделений регионального центра нескромного имущества.

Так и не сумел полицейский-миллионер доказать, что законно на свои сбережения купил машину за 4 млн рублей премиум-класса и за 250 тысяч — недостроенный дом.

Доходы полицейского за 3 года не покрывают затраченного. Купленное на «сомнительные» деньги готовятся пустить с молотка — вырученные деньги направят в доход государства.

Так что, очередную апелляцию оставили без удовлетворения. Напомним, что проверку по этому делу провели в прошлом году.