На Ставрополье ожидаются дожди с грозами

Осадки не прекратятся и ночью в субботу, 29 августа. Тогда же и похолодает до 13 градусов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным Гидрометцентра, на Ставрополье 28 августа могут испортиться погодные условия. Так, в ночь на пятницу температура опустится до 15 градусов, осадков не прогнозируется. Скорость ветра составит 10 метров в секунду.
А уже днем начнутся дожди с грозами, воздух прогреется до 33 градусов. Скорость ветра не изменится. Осадки не прекратятся и ночью в субботу, 29 августа. Тогда же и похолодает до 13 градусов.
Днем будет жарко и облачно, температура поднимется до 32 градусов. Что касается краевого центра, то в эти дни сохранится аналогичная погода.
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