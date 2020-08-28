На Ставрополье ожидаются дожди с грозами

Осадки не прекратятся и ночью в субботу, 29 августа. Тогда же и похолодает до 13 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Гидрометцентра, на Ставрополье 28 августа могут испортиться погодные условия. Так, в ночь на пятницу температура опустится до 15 градусов, осадков не прогнозируется. Скорость ветра составит 10 метров в секунду.

А уже днем начнутся дожди с грозами, воздух прогреется до 33 градусов. Скорость ветра не изменится. Осадки не прекратятся и ночью в субботу, 29 августа. Тогда же и похолодает до 13 градусов.

Днем будет жарко и облачно, температура поднимется до 32 градусов. Что касается краевого центра, то в эти дни сохранится аналогичная погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 27 августа

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус (подробнее)