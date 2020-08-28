На Ставрополье экс-чиновницу осудят за взятки и мошенничество

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Экс-начальник архивного отдела администрации Степновского района Ставрополья обвиняется в мошенничестве и получении взятки.

А также четверо ее родственников, одна из которых является членом участковой избирательной комиссии Михайловска обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по краю.

По данным ведомства, с января по ноябрь 2008 года чиновница изготовила подложные документы о трудоустройстве своих родственников в совхоз «Дальний» Степновского района.

Все эти подложные справки родственники чиновницы предоставили в суд, на основании решения которого приобрели право собственности на доли земельного участка сельскохозяйственного назначения стоимостью более 1 миллиона рублей.

Помимо этого, в июле 2015 года обвиняемая, замещая должность начальника архивного отдела администрации Степновского района, за 45 тысяч рублей выдала женщине подложные справки о ее трудоустройстве в совхозе «Богдановском» Степновского района.

Эти документы нужны были женщине для получения пенсионных выплат. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Собранные материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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