Глава Невинномысска поздравил «ЕвроХим» с днем компании

Компания "ЕвроХим" много делает для развития и процветания Невинномысска.

Крупнейшему российскому производителю минеральных удобрений - компании «ЕвроХим» - в этом году исполняется 19 лет. В его состав входит и градообразующее предприятие города химиков «Невинномысский Азот», который рассказал о дне рождения головной компании на своей официальной странице в социальной сети Инстаграме.

Глава Невинномысска поблагодарил работников холдинга и саму компанию за постоянное и эффективное сотрудничество и активное участие в жизни города.

- Развития и процветания производствам, а работникам, ветеранам химического гиганта Невинномысска желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - добавил Михаил Миненков в своем поздравлении.

Также глава промышленной столицы Ставрополья отметил, что «ЕвроХим» внес важный вклад в развитие комфортной городской среды в Невинномысске: был построен Ледовый дворец, установлены детские спортивно-игровые комплексы, отремонтирован Дворец культуры химиков, благоустроена набережная, заменены окна и установлены сплит-системы в детской поликлинике, выделены средства на разработку проектной документации нового путепровода, отремонтирован спорткомплекс «Олимп»…

И это только самые крупные проекты, те, которые у всех на слуху и на виду. А было еще множество больших и малых инициатив, помощь организациям и отдельным гражданам.

Сейчас в Невинномысске готовится к открытию детский технопарк «Кванториум», в создании которого «ЕвроХим» также принимает активное участие наряду с Фондом Андрея Мельниченко, Министерством образования, правительством края и администрацией города.

Ранее Фонд Мельниченко создал в городе химиков Центр детского научного и инженерно-технического творчества, в котором ученики 5 -11-х классов бесплатно получают дополнительное углубленное образование по блоку естественно научных дисциплин.