В Пятигорске стоматологи отмечены за помощь больным коронавирусом

Многие специалисты стоматполиклиники вызвались пройти переподготовку и включиться в дело борьбы с коронавирусом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врачи стоматологической поликлиники Пятигорска в сложный пандемический период сменили профиль работы и отправились на борьбу с коронавирусом.

За самоотверженный труд и высокий профессиональный уровень четверо медиков отмечены благодарностями и грамотами. Об этом сообщили в Минздраве Ставрополья.

Стационар для больных короновирусной инфекцией в Пятигорске был организован на базе Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн.

Однако с ростом заболеваемости местных жителей не хватало подготовленных специалистов для оказания помощи.

Весной 2020 года в курортном городе сложилась одна из самых неблагоприятных по краю ситуаций по коронавирусу. С апреля по июнь из-за сложной эпидобстановки город временно был закрыт на карантин.

Многие специалисты стоматполиклиники вызвались пройти переподготовку и включиться в дело борьбы с коронавирусом. Но отобраны были только четверо - Евгения Галата, Лина Михайлова, Рафаэл Шушанян и Геворк Геворкян, который был назначен заведующим отделением госпиталя.

После прохождения соответствующей подготовки, с 15 мая 2020 года в течение двух месяцев они трудились в госпитале, оказывая помощь больным, которых привозили бригады скорой помощи.

Дежурства были организованы сутки через сутки с нахождением в «красной зоне» не менее 6 часов, рассказали в министерстве здравоохранения края.