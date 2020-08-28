Опасного преступника в розыске задержали в Северной Осетии

Фото: МВД РСО-Алания

В Северной Осетии задержали 37-летнего рецидивиста в розыске. За плечами беглеца 9 судимостей за совершение тяжких преступлений, включая убийство и разбой. Сегодня он обвиняется по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД РСО-Алания, преступление было совершено в 2019 году, но обвиняемый отказался явиться в суд и попытался избежать нового наказания, спрятавшись от правоохранителей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его местонахождение. В настоящее время злоумышленник задержан и заключен под стражу. Ему грозит до двух лет лишения свободы, - отметили в полиции.