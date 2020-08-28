В Михайловске появилась аллея здоровья

Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

В Михайловске в рамках краевой госпрограммы «Формирование современной городской среды» завершили работы по созданию аллеи здоровья по улице Ишкова. Из регионального бюджета на эти цели выделили более 46 млн рублей.

До этого там не было пешеходных дорожек, площадок, лавочек, урн. Теперь это место не узнать. С нуля специалисты создали совершенно новое общественное пространство, которое сразу полюбилось местным жителям.

Появился тротуар, велодорожка, несколько спортивных зон и площадок для детских игр. Вдоль аллеи установили искусственное освещение, высадили молодые деревья.

Напомним, во время рабочей поездки в Михайловск губернатор Владимир Владимиров посетил строящийся объект. Глава региона отметил, что микрорайоны должны обустраиваться комплексно с учетом мест для прогулок с детьми и занятий спортом.

Тем временем в Ставрополе продолжаются традиционные ярмарки выходного дня в рамках акции «Покупай Ставропольское!». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Предварительно на каждой из них ожидается около двух десятков производителей бакалейных товаров, фруктов и овощей, выпечки, меда и так далее.

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