На Ставрополье пропал подросток

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

СКР России по Ставрополью возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Наникова Артура Олеговича, 03.08.2004 года рождения.

Так, 18 июля 2020 года он ушел из дома по адресу: г. Ессентуки, ул. Фурманова, д. 20, и до настоящего времени не вернулся. С собой у него имелась сумка темного цвета с ремнем через плечо.

У следствия имеется информация, что подросток может находиться в Астраханской области, Краснодарском крае и Республике Крым.

В случае, если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (87934) 6-16-01, 02 (112).