Двум ставропольцам грозит «пожизненное» за жестокое убийство

Во время конфликта они нанесли более 50 ударов собутыльнику палкой и полимерным прутом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел в мае 2019 года в Андроповском районе. Там двое пьяных мужчин, находясь дома у знакомого, затеяли ссору. Во время конфликта они нанесли более 50 ударов собутыльнику палкой и полимерным прутом.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, они погрузили тело на мотоцикл потерпевшего и вывезли его за территорию села. После чего столкнули мотоцикл с телом в русло реки Суркуль.

На этом злодеяния мужчин не закончились. В феврале 2019 года один из этих злоумышленников совершил две кражи имущества на территории Александровского района.

Против мужчин возбудили уголовные дела по статьям «Убийство человека совершенное с особой жестокостью, группой лиц» и «Кража».

За совершение этих преступлений уголовным законом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

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