От чего спасут чеки на оплату услуг ЖКХ

Надо за коммуналку платить вовремя, а чеки - сохранять три года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы неоднократно напоминаем о том, как важно некоторое время хранить платежные документы, подтверждающие погашение любого кредита или закрытие кредитной карты. По факту не менее важной оказывается и аналогичная дисциплина по платежам за жилищно-коммунальные услуги.

Важно подстраховать себя на случай претензий со стороны управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. Чеки - главное доказательство оплаты услуг ЖКХ, подчеркивают в Ставропольском городском расчетном центре.

- Во избежание возможных неприятностей Правила предоставления коммунальных услуг обязывают собственника жилой недвижимости сохранять документы, подтверждающие оплату, в течение 3 лет минимум. Логично на этот же срок оставлять в личном архиве и сами платежные документы - именно они содержат полную информацию о данных, которая использовались при расчете сумм к оплате, - говорит руководитель расчетного центра Светлана Фомина.

Впрочем, по ее словам, эти рекомендации относятся и к онлайн-расчетам за жилищно-коммунальные услуги. Массовый переход на дистанционный формат совсем не отменяет необходимости ведения архива осуществленных платежных операций - например, можно сохранять чек у себя на компьютере или телефоне.

В случае непоступления платежа из банка адресату (управляющей компании или поставщику ресурсов) по данным чека как раз можно будет найти платеж. Упомянутый срок в три года объясняется просто. Именно столько составляет срок исковой давности по долгам за жилищно-коммунальные услуги. В течение этого времени управляющая компания должна заметить недостачу и взыскать ее с должника. К слову, чтобы ошибочно не попасть в число неплательщиков, нужно проявлять внимательность и при непосредственном осуществлении платежей за ЖКХ.

- Сейчас в интернете можно наткнуться на множество неизвестных и подозрительных платежных систем, которые за некоторую комиссию предлагают совершить перевод денежных средств в счет оплаты услуг ЖКХ, - предостерегает Светлана Фомина. - Причем если предложение заполнить реквизиты получателя «вручную» еще может отпугнуть человека, нежелающего тратить время на рутинное заполнение всех граф, то вот полностью заполненные формы привлекают внимание. И пользователь получает настойчивое предложение совершить платежи в адрес наиболее известных крупных предприятий ЖКХ города или региона.

Напомним, неизвестные платежные сервисы совершенно не гарантируют своевременность поступления платежа получателю и полноту информации, необходимую для его идентификации и его правильного учета на вашем лицевом счете (по вашему адресу и по определенным услугам). Все же надежнее пользоваться либо сервисами крупных и известных банков, либо электронными услугами расчетных центров, присылающих вам саму платежку.

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