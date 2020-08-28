Житель Ставрополья ответит за жестокое убийство пенсионерки

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Суд вынес приговор 35-летнему Виталию Баташову. Он признан виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По данным ведомства, в мае 2019 года он проник в дом 83-летней жительницы села Величаевского Левокумского района.

Там он много раз ударил молотком по голове пенсионерки. Оставив потерпевшую в бессознательном состоянии, мужчина похитил из ее дома более 130 тысяч рублей и три бутылки самодельного спиртного.

Заметив, что потерпевшая жива, осужденный кухонным ножом несколько раз ударил ее в грудь. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Правоохранителям удалось найти злоумышленника. Суд назначил ему 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшуюся часть в исправительной колонии особого режима.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что двум ставропольцам грозит «пожизненное» за жестокое убийство. Инцидент произошел в мае 2019 года в Андроповском районе. Там двое пьяных мужчин, находясь дома у знакомого, затеяли ссору.

Во время конфликта они нанесли более 50 ударов собутыльнику палкой и полимерным прутом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, они погрузили тело на мотоцикл потерпевшего и вывезли его за территорию села. После чего столкнули мотоцикл с телом в русло реки Суркуль.

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