На Ставрополье в школах временно отменен единый звонок с уроков

Напомним, все 1 787 школ Ставропольского края начнут занятия 1 сентября в очном режиме Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В школах Ставрополья во время пандемии для соблюдения требований безопасности временно отменены единые школьные звонки с уроков.

Как сообщили в министерстве образования региона, в каждом классе расписание звонков с урока и на урок будет индивидуальное.

- Учебный процесс будет организован по специально разработанному расписанию уроков для каждого класса, в том числе расписание звонков. С целью минимизирования контактов у каждого класса в разное время будут начинаться занятия, будут свои перемены и за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, если при этом нет необходимости в специализированном оборудовании. По возможности уроки будут проводиться на свежем воздухе, - прокомментировал новый порядок учебного процесса министр образования региона Евгений Козюра.

Напомним, все 1 787 школ Ставропольского края начнут занятия 1 сентября в очном режиме.

При этом, согласно требованиям Роспотребнадзора, учебный процесс в новом учебном году будет организован так, чтобы максимально исключить риски инфицирования COVID-19 работников и детей образовательных организаций.

На сегодняшний день в школах уже составлены графики начала и окончания занятий. Питание в столовой будет организовано в разное время.

Ежедневно у школьников при входе в школу будет измеряться температура. При входах в школу будут установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.