На Ставрополье прогнозируется сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер

Владельцам частных домов нужно принять меры по подготовке ливневой̆ канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 28 августа с 18:20 часов и далее до утра 29 августа в крае ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер: 20-23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линии электропередач. Специалисты советуют закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях. Так как их разрушение может привести к травмированию людей .

Владельцам частных домов нужно принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.