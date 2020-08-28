В Ставрополе водитель легковушки сбил ребенка на светофоре

Инцидент произошел в краевом центре. Водитель автомобиля не стал пропускать девятилетнего школьника.

Мальчик шел по переходу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Управления МВД России по городу. Школьник получил травму ноги, ему назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными при управлении автомобилем, особенно вблизи пешеходных переходов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на трассе между Ставрополем и городом Изобильный водитель внедорожника не заметил и сбил молодого оленя. Животное получило травмы, но выжило.

Очевидцы происшествия опубликовали в сети видео. Неравнодушные пользователи просили кого-нибудь помочь несчастному животному. Чуть позже выяснилось, что зоопарк в Ставрополе может принять оленя на постой и лечение.

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По словам владельцев «скандальных машин», чтобы растаможить автомобиль, стоимость, которой, например, 500 тысяч рублей, нужно заплатить более миллиона рублей (подробнее)